Какие области Казахстана расположены в двух частях света?
География
Какие области Казахстана расположены в двух частях света?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Южная часть Казахстана и Северная часть;)
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