Какие основные представители жуков

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Жуки могильщики питаются падалью, гниющими грибами и растениями тем самым утилизирую их.Принося пользу.Жук навозник утилизируют помёт тем самым внося в почву плодородные вещества . Колорадский жук уничтожает картофель путём поедания листьев . Он приносит вред .