Какие основные представители жуков
Биология
Какие основные представители жуков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жуки могильщики питаются падалью, гниющими грибами и растениями тем самым утилизирую их.Принося пользу.Жук навозник утилизируют помёт тем самым внося в почву плодородные вещества . Колорадский жук уничтожает картофель путём поедания листьев . Он приносит вред .
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