Какие процессы в природе и технике относятся к информационным
Информатика
Какие процессы в природе и технике относятся к информационным
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Гость:
Запись на диск , флешку а в природе сам додумайся
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