Как решить задачу по математике 4 класса 2 часть двум классом поручено росчистить ??т снега школьный двор прямоугольнной формы.Длина двора 20м, а ширина 23 м. в одном классе 24 ученика, а в другом - 22. Сколько квадратных метро...
Математика
Как решить задачу по математике 4 класса 2 часть двум классом поручено росчистить ??т снега школьный двор прямоугольнной формы.Длина двора 20м, а ширина 23 м. в одном классе 24 ученика, а в другом - 22. Сколько квадратных метров должен расчистить каждый класс, если работа между учениками распределена поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20*23=460 м^2 площадь расчистки; 2)24+22=46 учеников всего; 3)460:46=10 м^2 на каждого; 4)24*10=240 м^2 ; 5)22*10=220 м^2; Ответ: 240 м^2 должен расчистить один класс; 220 м^2 должен расчистить другой класс
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