Как решить задачу по математике 4 класса 2 часть двум классом поручено росчистить ??т снега школьный двор прямоугольнной формы.Длина двора 20м, а ширина 23 м. в одном классе 24 ученика, а в другом - 22. Сколько квадратных метро...

Математика

Как решить задачу по математике 4 класса 2 часть двум классом поручено росчистить ??т снега школьный двор прямоугольнной формы.Длина двора 20м, а ширина 23 м. в одном классе 24 ученика, а в другом - 22. Сколько квадратных метров должен расчистить каждый класс, если работа между учениками распределена поровну?

Автор: Гость