Значение механической работы для случаев: а) тело равномерно поднимают на высоту 1 м б)тело скользит по льду без трения на расстояние 1 м в)тело перемещают по горизонтальной поверхности на расстояние 1 м

Физика

Значение механической работы для случаев: а) тело равномерно поднимают на высоту 1 м б)тело скользит по льду без трения на расстояние 1 м в)тело перемещают по горизонтальной поверхности на расстояние 1 м

Автор: Гость