Значение механической работы для случаев: а) тело равномерно поднимают на высоту 1 м б)тело скользит по льду без трения на расстояние 1 м в)тело перемещают по горизонтальной поверхности на расстояние 1 м
Физика
Значение механической работы для случаев: а) тело равномерно поднимают на высоту 1 м б)тело скользит по льду без трения на расстояние 1 м в)тело перемещают по горизонтальной поверхности на расстояние 1 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) A = mgh б) 0 (нет силы действующей на тело) в) A = Fs
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