Что такле Коммивояжер ,Кастелянша,Фитодизайнер,Провизор ответе пожалуйста !?
Обществознание
Что такле Коммивояжер ,Кастелянша,Фитодизайнер,Провизор ответе пожалуйста !?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коммивояжер - это разъездной посредник, который, перемещаясь по рынку, играет роль простого посредника или действует по поручению своего клиента (продавца); разъездной торговый агент . Кастелянша - это в феодальных государствах администратор за́мка и прилегающих территорий. Фитодизайнер - целенаправленное научно-обоснованное введение растений в дизайн интерьера офиса и оформление других помещений с учётом их биологической совместимости, экологических особенностей. это специалист с высшим фармацевтическим образованием, работающий в сфере производства, хранения и продажи лекарственных препаратов Ну вроде все , надеюсь помог
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