Сколько будет 5 сантиметров и 5 миллиметров (5,5) разделить на 8

Математика
Сколько будет 5 сантиметров и 5 миллиметров (5,5) разделить на 8
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