Какие системы органов выполняют функции: удаление непереваренных остатков пищи, ??ыведение из организма вредных продуктов клеточного обмена, Удаление из организма лишней воды ,Удаление из крови углекислого газа.
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Какие системы органов выполняют функции: удаление непереваренных остатков пищи, ??ыведение из организма вредных продуктов клеточного обмена, Удаление из организма лишней воды ,Удаление из крови углекислого газа.
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Гость:
Удаление из организма лишней воды выполняет функцию мочевой пузырь
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