Какие системы органов выполняют функции: удаление непереваренных остатков пищи, ??ыведение из организма вредных продуктов клеточного обмена, Удаление из организма лишней воды ,Удаление из крови углекислого газа.

Окружающий мир

Какие системы органов выполняют функции: удаление непереваренных остатков пищи, ??ыведение из организма вредных продуктов клеточного обмена, Удаление из организма лишней воды ,Удаление из крови углекислого газа.

Автор: Гость