Какие системы органов выполняют функции: удаление непереваренных остатков пищи, ??ыведение из организма вредных продуктов клеточного обмена, Удаление из организма лишней воды ,Удаление из крови углекислого газа.

Окружающий мир
Какие системы органов выполняют функции: удаление непереваренных остатков пищи, ??ыведение из организма вредных продуктов клеточного обмена, Удаление из организма лишней воды ,Удаление из крови углекислого газа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удаление из организма лишней воды выполняет функцию мочевой пузырь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Систематизируйте факты и дайте оценку внешнеполитическому курсу Германии в 1933-1939гг. Выскажите свое мнение, каким образом можно было остановить ...
Ответить
Математика
Ученик на решение задачи по математике потратил 15 мин что составляет одну треть в??емени отведённого на выполнение домашнего задания. Сколько врем...
Ответить
История
Обьясни в результате чего происходит измененияя в образе жизни и занятых людей когда и почему закончится первобытный период
Ответить
Геометрия
Cтороны параллелограмма относятся как 1:4 а его периметр равен 150 см найдите сторон?? параллелограмма.
Ответить
Литература
Перечитайте главу восьмую
Ответить