Какие соц слои были заинтересованны в объеденение германии и почему
История
Какие соц слои были заинтересованны в объеденение германии и почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все слои германского общества были заинтересованы в ликвидации раздробленности страны, хотя и со... Радикальные левые слои германского общества связывали объединение Германии с достижением своих целей переустройства общественного строя в стране.
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