Задача2. Дан список чисел: 3,7,1,6,2,4,8,5. Если например поменять местами числа 6 и 8 т?? получиться 3,7,1,8,2,4,6,5. Вообщем нужно сделать так что бы эти числа стояли в таком порядке:1,2,3,4,5,6,7,8
Информатика
Задача2. Дан список чисел: 3,7,1,6,2,4,8,5. Если например поменять местами числа 6 и 8 т?? получиться 3,7,1,8,2,4,6,5. Вообщем нужно сделать так что бы эти числа стояли в таком порядке:1,2,3,4,5,6,7,8
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Гость:
Я незнаю ты пробовал через др приложение решить
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