Написать формулы 3 разных изомеров и одного гомолога сн2= сн-сн2-с(стрелка вверх) сн3 стрелка вниз сн3 -сн3
Химия
Написать формулы 3 разных изомеров и одного гомолога сн2= сн-сн2-с(стрелка вверх) сн3 стрелка вниз сн3 -сн3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH2=CH-CH2 -C(CH3)(CH3)-CH3изомеры:СН2 = СН - СН2 - СН2 - СН2 - СН2 - СН3 гептен-1СН3 - СН =СН- СН2 - СН2 - СН2 - СН3 гептен-2СН3 - СН2 - СН=СН - СН2 - СН2 - СН3 гептен-3гомолог: CH2=CH2 этен
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