Написать формулы 3 разных изомеров и одного гомолога сн2= сн-сн2-с(стрелка вверх) сн3 стрелка вниз сн3 -сн3

Химия

Написать формулы 3 разных изомеров и одного гомолога сн2= сн-сн2-с(стрелка вверх) сн3 стрелка вниз сн3 -сн3

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