Какие стихи писал Пушкин

Гость: Гость:

Стихи: Памятник Пророк Зимнее утро Молитва "В часы забав иль праздной скуки... " Узник Возрождение К*** ("Я помню чудное мгновение") Зимний вечер Признание Воспоминание Монастырь на Казбеке Зимняя дорога Няне "Во глубине сибирских руд.. " "Дар напрасный, дар случайный.. " "Не пой, красавица, при мне.. " Предчувствие Анчар Дорожные жалобы "Я вас любил: любовь еще, быть может.. " "Брожу ли я вдоль улиц шумных.. " "Когда твои младые лета.. " "Что в имени тебе моем?.. " Бесы "Не дай мне бог сойти с ума.. " Туча Демон "Простишь ли мне ревнивые мечты.. " Телега жизни Друзьям ("Вчера был день разлуки шумной.. ") Песнь о Вещем Олеге В. Ф. Раевскому ("Не тем горжусь я, мой певец.. ") Гречанке Поэт Талисман "Весна, весна, пора любви.. " Утопленник "Рифма, звучная подруга.. " "В прохладе сладостной фонтанов.. " Деревня Ты и я Юрьеву "Увы! за чем она блистает.. " "Погасло дневное светило.. " Черная шаль Земля и море Война Дельвигу Кинжал Чаадаеву "Кто видел край, где роскошью природы.. " "О муза пламенной сатиры!.. " "Какая ночь! Мороз трескучий.. " Друзьям ("Нет, я не льстец, когда царю.. ") "Сто лет минуло, как тевтон.. " Кавказ Заклинание "Стамбул гяуры нынче славят.. " Странник