Какие страны сложно показать га глобусе кроме (дании,бельгии,плртугалии)

География
Какие страны сложно показать га глобусе кроме (дании,бельгии,плртугалии)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькие такие как: Андорра, Лихтенштейн, Ватикан, и многие другие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Что такое искусство?Плиз быстрее!
Ответить
Математика
В детском саду воспитательница рассадила 10 детей за круглым столом и начала раздавать им по конфетке следующим образом вначале некоторому ребёнку,...
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста Заполнителя таблицу Роль неорганических веществ,входящих в состав клетки
Ответить
Математика
Найдите разность двух чисел,если известно,что одно из них в 11 раз больше другого,а их сумма равна 276.Спасите пожалуйста!!!
Ответить
История
Проверочный тест по теме: <<Европа в период Средних веков>>
Ответить