Какие страны сложно показать га глобусе кроме (дании,бельгии,плртугалии)
География
Какие страны сложно показать га глобусе кроме (дании,бельгии,плртугалии)
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Маленькие такие как: Андорра, Лихтенштейн, Ватикан, и многие другие
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