Какие традиции бывают в семьях? для братишки 2 класс

Окружающий мир
Какие традиции бывают в семьях? для братишки 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)уважать друг друга 2)любить друг друга 3)уважать маму и папу 4)помогать друг другу 5)не бросать в беде друг друга 6)не перебивать друг друга при разговоре 7)не обманывать друг друга 8)не забывать о том о чем просят родители или родные. Ставь спасибо и ответ лучшим если не трудно и если ответ помог. :)
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