Какие традиции бывают в семьях? для братишки 2 класс

Гость: Гость:

1)уважать друг друга 2)любить друг друга 3)уважать маму и папу 4)помогать друг другу 5)не бросать в беде друг друга 6)не перебивать друг друга при разговоре 7)не обманывать друг друга 8)не забывать о том о чем просят родители или родные. Ставь спасибо и ответ лучшим если не трудно и если ответ помог. :)