Пословицу как понять---лентяй посреди реки просит напиться
Русский язык
Пословицу как понять---лентяй посреди реки просит напиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лентяй никогда не продолжит путь, он остановится по среди дороги и ничего не достигнет
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