Пословицу как понять---лентяй посреди реки просит напиться

Русский язык
Пословицу как понять---лентяй посреди реки просит напиться
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лентяй никогда не продолжит путь, он остановится по среди дороги и ничего не достигнет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Что такое конфликт ценностей?
Ответить
Українська мова
Синонім ло слів розфарбований, Живі хвилі
Ответить
Английский язык
Подскажите, предложение грамматически составлено правильно? During his literary career he has wrote about 127 books, 3 of which was books about ...
Ответить
Математика
Площадь квадрата равна 64 квадратных дм.Найди площадь прямоугольника периметр которого равен периметру квадрата а ширина на 2 см меньше стороны ква...
Ответить
История
Как украшали двери в Греции при рождении мальчика
Ответить