Какие утверждения верны? 1.Вселенная - это Солнце с обращающимися вокруг него пла??етами. 2. В представлении древних народов центром Вселенной была Земля. 3. Долгое время господствовало мнение о том, что Земля плоская. 4. А...

География

Какие утверждения верны? 1.Вселенная - это Солнце с обращающимися вокруг него пла??етами. 2. В представлении древних народов центром Вселенной была Земля. 3. Долгое время господствовало мнение о том, что Земля плоская. 4. Аристотель предложил систему мира, по которой в центре Вселенной находится Солнце. 5. Аристарх Самосский высказал мысль, о том, что Земля обращается вокруг Солнца. 6. Птолемей создал модель Вселенной, в центре которой поместил Землю. 7. Система Птолемея была быстро отвергнута и забыта. 8. Аристотель и Птолемей считали Землю неподвижной.

Автор: Гость