Каким прибором (например, вилкой, ложкой и т. д. ) едят шарлотку?

Технология
Каким прибором (например, вилкой, ложкой и т. д. ) едят шарлотку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Десертной ложкой. Т.к. шарлотка это торт(пирог) А торты вроде как едят десертной ложкой
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