Какими свойствами характера должен обладать настоящий учёный
История
Какими свойствами характера должен обладать настоящий учёный
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Гость:
Ученый должен быть: интеллектуально развитым, ему должны быть присущи: пытливость ума (любознательность), усидчивость, упорство в достижении поставленной цели, желание экспериментировать, аналитический склад ума, мотивация к развитию и самосовершенствованию.
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