Какими свойствами характера должен обладать настоящий учёный

История
Какими свойствами характера должен обладать настоящий учёный
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ученый должен быть:  интеллектуально развитым, ему  должны быть присущи:  пытливость ума (любознательность), усидчивость, упорство в достижении поставленной цели, желание экспериментировать, аналитический склад ума, мотивация к развитию и самосовершенствованию.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Расположите элементы в порядке возрастания их неметаллических свойств : -P,S,Si. Отв??т поясните
Ответить
Химия
Какое из этих веществ является стереоизомером атропина?: а) Гиоциамин б) декстрометорфан в) метилфенидат
Ответить
Химия
Помогите #1. И # 2 Срочно !!!
Ответить
Обществознание
Помогите ответить на 5 !!!! приведите примеры демократических и недемократических государств ,известных вам из курса истории Древнего мира и Сред...
Ответить
Физика
Велосипед проехал за 10 минут 2400 м затем в течении 8 минут спускался под уклоном 3000 ?? и после этого проехал еще 1200 м за 4 минуты . Найдите с...
Ответить