Какими свойствами характера должен обладать настоящий учёный

Гость: Гость:

Ученый должен быть: интеллектуально развитым, ему должны быть присущи: пытливость ума (любознательность), усидчивость, упорство в достижении поставленной цели, желание экспериментировать, аналитический склад ума, мотивация к развитию и самосовершенствованию.