Какими талантами обладали А. П. Чехов, его братья и сестра? Как Антон Павлович отн??сился к чтению?

Литература
Какими талантами обладали А. П. Чехов, его братья и сестра? Как Антон Павлович отн??сился к чтению?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чехов и его братья с сёстрами обладали театральными талантами они часто ставили спектакли. Некоторые писали стихи и рассказы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Добрый день ! Помогите написать сочинение описание внешности подруги. Заранее спасибо ))) Жду Ваших предложений.
Ответить
Русский язык
Придумать предложение со словом председатель
Ответить
Математика
В морских манёврах участвовало 4 крейсера, линкоров в 3 раза больше, а эсминцев на 5 больше, чем линкоров. Сколько караблей участвовало в манёврах?
Ответить
Обществознание
Сколько существует религий?
Ответить
Математика
Масса 1 см3 железа равна 7,9 г. найдите массу железной детали объемом 3 см3; 0,1 см3; 4,9 см3 ;0,5 см3
Ответить