Какими талантами обладали А. П. Чехов, его братья и сестра? Как Антон Павлович отн??сился к чтению?
Литература
Какими талантами обладали А. П. Чехов, его братья и сестра? Как Антон Павлович отн??сился к чтению?
Ответ(ы):
Гость:
Чехов и его братья с сёстрами обладали театральными талантами они часто ставили спектакли. Некоторые писали стихи и рассказы.
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