Какое число надо подставить вместо a, что бы корнем уравнения: 1) (x-7)+a=23 было число 9; 2) (11+x)+101=a было число 5?

Математика
Какое число надо подставить вместо a, что бы корнем уравнения: 1) (x-7)+a=23 было число 9; 2) (11+x)+101=a было число 5?
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