Какое число надо подставить вместо a, что бы корнем уравнения: 1) (x-7)+a=23 было число 9; 2) (11+x)+101=a было число 5?

Математика

Какое число надо подставить вместо a, что бы корнем уравнения: 1) (x-7)+a=23 было число 9; 2) (11+x)+101=a было число 5?

Автор: Гость