Какое дерево славится тем, что делает воздух около себя здоровым?
Окружающий мир
Какое дерево славится тем, что делает воздух около себя здоровым?
Ответ(ы):
Гость:
На сколько мне известно -это береза
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