Какое дерево славится тем, что делает воздух около себя здоровым?

Окружающий мир
Какое дерево славится тем, что делает воздух около себя здоровым?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На сколько мне известно -это береза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какого значение течений для нашей планеты?
Ответить
Русский язык
Срочно нужно разобрать предложение!!!!! Широкие ветви могучих деревьев крепко-накрепко переплелись в вышине, в лесу темно и прохладно
Ответить
Информатика
Даю 25 баллов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1. Написать программу, которая в зависимости от введённого числа С, выполняет разные действия. Если число положи...
Ответить
Английский язык
Как правильно написать "Josephine and Payl _______Russian" 1. speak 2. speaks 3.does speak
Ответить
Математика
Ширина прямоугольника участка равна 125 м а площадь 105000м найди периметр этого учас??ка
Ответить