Какое из данных четырёх слов не обладает грамматическим свойством которые обладают все остальные. Кофе леди такси штаны

Русский язык
Какое из данных четырёх слов не обладает грамматическим свойством которые обладают все остальные. Кофе леди такси штаны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Штаны. Оно склоняется.
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