Помогите написать рассказ о путешествии по картинке

Гость: Гость:

Отправились мы однажды в путешествие . шли шли и потерялись . все начали беспокоиться вдруг они не выберутся и тут один мальчик достал компас и еду .все перекусили и стали смотреть на компос . все определили запад и восток ,все пошли на запад . и наконец все пришли домой . вот такая история приключилась с нами .