Помогите написать рассказ о путешествии по картинке

Окружающий мир
Помогите написать рассказ о путешествии по картинке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отправились мы однажды в путешествие . шли шли и потерялись . все начали беспокоиться вдруг они не выберутся и тут один мальчик достал компас и еду .все перекусили и стали смотреть на компос . все определили запад и восток ,все пошли на запад . и наконец все пришли домой . вот такая история приключилась с нами .
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