Найдите правильные ответы

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Химия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(C3H8) = 11/44 = 0,25 моль - 552 кДж                                1 моль     -  ? кДж 2208 кДж - (-3*393 - 285,5*4) = 4529 второй ответ
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