Найдите правильные ответы
Химия
Найдите правильные ответы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(C3H8) = 11/44 = 0,25 моль - 552 кДж 1 моль - ? кДж 2208 кДж - (-3*393 - 285,5*4) = 4529 второй ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
Test 4B Write a second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the word in brackets. ► Susan had a green dress on. (wearing...
Алгебра
Мама купила 20кг яблок.Когда она забрала половину а ее сын одно яблоко.Потом она вз??ла еще половину и сыновья два яблока.Осталось два яблока
Русский язык