Какое количество теплоты потребуется для нагревания на 1 С латуни массой 0,2 кг.
Физика
Какое количество теплоты потребуется для нагревания на 1 С латуни массой 0,2 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: с-400 Дж/кг*С m-0.2 кг дельта t- 1С найти-Q Решение: Q= c*m*дельта t= 400 Дж/кг*С*0.2кг*1С=80 Дж
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