Какое понятие стало символическим обозначением разделения социалистического и капиталистического мира в период «холодной войны»
История
Какое понятие стало символическим обозначением разделения социалистического и капиталистического мира в период «холодной войны»
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Ответ-"Железный занавес".
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