Какое проверочное слово к вернулся!
Русский язык
Какое проверочное слово к вернулся!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это словарное слово. Его написание просто надо запомнить.
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