Назовите причины возникновения Рисорджименто.

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Назовите причины возникновения Рисорджименто.
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Гость:
Рисорджименто ( итал. il risorgimento — возрождение, обновление) —  историографический термин, обозначающий национально-освободительное движение  итальянского народа против иноземного господства, за объединение раздробленной  Италии, а также период, когда это движение происходило (конец XIX в. — 1861);  рисорджименто завершилось в  1870 году присоединением  Рима к  Итальянскому королевству.     Поначалу слово употреблялось по аналогии с  Il Rinascimento ( Эпоха Возрождения) и употреблялось исключительно в культурно-литературном контексте. И только впоследствии при посредстве  Витторио Альфьери ( 1749—1803) его значение стало постепенно расширяться в сторону предполагаемого объединения Италии в политическом, культурном и национальном плане.      Идеологические предпосылки Рисорджименто весьма разнообразны: это и просвещенческие, и либеральные идеи, романтически-националистические, республиканские, социалистические или антиклерикальные, светские и церковные. Экспансионистские амбиции Савойского дома соединялись с антиавстрийскими настроениями.Немалую роль играла и национальная идея. Она была довольно своеобразна: Франко Вальсекки в своей работе о Рисорджименто в контексте европейского национализма видит в основе национализма итальянского некоторые первичные концепции: идеалистическую — Мадзини, религиозную — Джоберти, рационалистическую — Каттанео, реалистическую — Дурандо. Все они легли в основу разработки Романьози, который соединил национальную идею и принцип легитимности, выработав концепциюЭтникархии. Нация для него — это население, которому природой задано некое географическое и духовное единство. Таким образом, вместе с Манчини, который в своих лекциях подчеркивал бессмертие национального государства, основывающегося на бессмертной идее нации, они сформировали представление о юридической раздробленности Италии как о явлении сугубо временном, в то время как в реальности настоящее государство — национальное.

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