Какое слово можно проверить. Чувство, лестница, здравствуй, солнце.

Русский язык
Какое слово можно проверить. Чувство, лестница, здравствуй, солнце.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце солнышко или солнечный
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