Помогите плиз!!!!!!!!Нужно охоктерезовать Гранит и дерево.Вот так:Состояние,цвет,форма,твёрдость,плотность,хрупкость,материалы,изделия из них и их использования.

Обществознание

Помогите плиз!!!!!!!!Нужно охоктерезовать Гранит и дерево.Вот так:Состояние,цвет,форма,твёрдость,плотность,хрупкость,материалы,изделия из них и их использования.

Автор: Гость