Помогите плиз!!!!!!!!Нужно охоктерезовать Гранит и дерево.Вот так:Состояние,цвет,форма,твёрдость,плотность,хрупкость,материалы,изделия из них и их использования.
Обществознание
Помогите плиз!!!!!!!!Нужно охоктерезовать Гранит и дерево.Вот так:Состояние,цвет,форма,твёрдость,плотность,хрупкость,материалы,изделия из них и их использования.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дерево: коричнево-зеленое,твердое,бумага
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