Як ви розумiэте лисичка накивала п' ятами
Литература
Як ви розумiэте лисичка накивала п' ятами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисичка втікла або злякалася і втікла дивлячись яка ситуація
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