Запиши несколько словосочтетаний с именами существительными которые в зависимости от контекста могут быть и собственными и не собственными

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Запиши несколько словосочтетаний с именами существительными которые в зависимости от контекста могут быть и собственными и не собственными

Автор: Гость