Ребята, очень-очень вас прошу помогите решить все эти задачи Нужны решения, пояс??ения и правильные ответы ! Уже более 1 часа решаю не получается, может вы справитесь Заранее огромное спасибо

Алгебра

Ребята, очень-очень вас прошу помогите решить все эти задачи Нужны решения, пояс??ения и правильные ответы ! Уже более 1 часа решаю не получается, может вы справитесь Заранее огромное спасибо

Автор: Гость