Ребята, очень-очень вас прошу помогите решить все эти задачи Нужны решения, пояс??ения и правильные ответы ! Уже более 1 часа решаю не получается, может вы справитесь Заранее огромное спасибо

Алгебра
Ребята, очень-очень вас прошу помогите решить все эти задачи Нужны решения, пояс??ения и правильные ответы ! Уже более 1 часа решаю не получается, может вы справитесь Заранее огромное спасибо
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