Какой из веществ состоит из атома одного елемента кисень вода зализо водень вуглекислий газ
Химия
Какой из веществ состоит из атома одного елемента кисень вода зализо водень вуглекислий газ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зализо, остальные имеют атомы других веществ
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