Какой из веществ состоит из атома одного елемента кисень вода зализо водень вуглекислий газ

Химия
Какой из веществ состоит из атома одного елемента кисень вода зализо водень вуглекислий газ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зализо, остальные имеют атомы других веществ
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