Какой характер у А.С.Пушкина?
Литература
Какой характер у А.С.Пушкина?
Ответ(ы):
Гость:
Каков был характер Пушкина. Самым характерным и ярким, что в его личности бросается в глаза, даже и не специалистам, так это — резкая неустойчивость его психики, имеющая ярко выраженную цикличность смены настроения, далеко выходящая за пределы нормальной ритмичности настроений обыкновенных здоровых людей Пушкин, с самого начала, был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии: это удел эксцентрического существа среди людей.
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