Какой кит проплывая мимо, выдает фонтан который выглядит как высокая вертикальна?? струя

Биология
Какой кит проплывая мимо, выдает фонтан который выглядит как высокая вертикальна?? струя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот кит - синий. Считается самым большим животным на планете. Струя вертикальная, узкая, в высоту достигает несколько десятков метров.  Струя воды выходит во время выдоха. 
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