Какой кит проплывая мимо, выдает фонтан который выглядит как высокая вертикальна?? струя
Биология
Какой кит проплывая мимо, выдает фонтан который выглядит как высокая вертикальна?? струя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот кит - синий. Считается самым большим животным на планете. Струя вертикальная, узкая, в высоту достигает несколько десятков метров. Струя воды выходит во время выдоха.
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