Какой тип плода у лещины
Биология
Какой тип плода у лещины
Ответ(ы):
Гость:
Орех (ореховидный (односемянной) плод)
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Русский язык
Расставь знаки препинания. Подчеркни причастные обороты. 1.Лес растущий вдоль реки радовал наш взор. 2.растущие на даче кустарники порадовали ...
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