Какой ученый говорил о том, что природные явления лучше изучать непосредственно на открытом воздухе, а не в классе

Окружающий мир

Какой ученый говорил о том, что природные явления лучше изучать непосредственно на открытом воздухе, а не в классе

Автор: Гость