Какой ученый говорил о том, что природные явления лучше изучать непосредственно на открытом воздухе, а не в классе
Окружающий мир
Какой ученый говорил о том, что природные явления лучше изучать непосредственно на открытом воздухе, а не в классе
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Гость:
Если не ошибаюсь то нептун
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