Назовите причины арабских завоеваний. Какие территории были завоёваны арабами и ??ключены в состав халифата?

История
Назовите причины арабских завоеваний. Какие территории были завоёваны арабами и ??ключены в состав халифата?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под натиском арабских завоевателей рухнула огромная Сасанидская империя в  Иране. Под ударами арабов пали  Государство Гассанидов,  Королевство вестготов,  Кавказская Албания,  Хорезм,  Согд и  Синд.  Ромейская Византийская империя потеряла  Египет,  Сирию,  Месопотамию,  Крит,  Мальту,  Сицилию,  Родос,  Эгриси и  Святую Землю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какая особенность обнаруживается в образовании именительного падежа множествен??ого числа слова яблоко ?
Ответить
История
Сравните внутреннюю и внешнюю политику Ярослава Мудрого с политикой его предшественников, пожалуйста.
Ответить
География
Тектоническое строение России конспект
Ответить
Литература
СРОЧНО НАДО !!!!! Перевод Властителям и судьям СРОЧНО НАДО !!!!!!
Ответить
Математика
Вычисли сумму 96кг картофеля и одну пятую кг моркови
Ответить