Назовите причины арабских завоеваний. Какие территории были завоёваны арабами и ??ключены в состав халифата?
История
Назовите причины арабских завоеваний. Какие территории были завоёваны арабами и ??ключены в состав халифата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под натиском арабских завоевателей рухнула огромная Сасанидская империя в Иране. Под ударами арабов пали Государство Гассанидов, Королевство вестготов, Кавказская Албания, Хорезм, Согд и Синд. Ромейская Византийская империя потеряла Египет, Сирию, Месопотамию, Крит, Мальту, Сицилию, Родос, Эгриси и Святую Землю.
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