Какой век назвали "веком демографического взрыва"? в чем причина этого явления?

Гость: Гость:

20 век. Особенно в 1960-1970-ее годы. Был высокий уровень рождаемости и низкий - смертности, отсюда высокий естественный прирост населения - это и есть основная причина. В деревнях люди "плодились" больше, чем в городах, отсюда резкий прирост.