Какой век назвали "веком демографического взрыва"? в чем причина этого явления?

География
Какой век назвали "веком демографического взрыва"? в чем причина этого явления?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 век. Особенно  в 1960-1970-ее годы. Был высокий уровень рождаемости и низкий - смертности, отсюда высокий естественный прирост населения - это и есть основная причина. В деревнях люди "плодились" больше, чем в городах, отсюда резкий прирост.
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