Какова ёмкость стеклянного сосуда, если его масса 500 г, а внешний объём 1200 см3 ?

Физика
Какова ёмкость стеклянного сосуда, если его масса 500 г, а внешний объём 1200 см3 ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1=m/p V1=500/2,5=200см3 V2=1200-200=1000cм3  
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