Какова формула и название гомологической разности?
Химия
Какова формула и название гомологической разности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH2 - метиленовая группа
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