Какова формула и название гомологической разности?

Химия
Какова формула и название гомологической разности?
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Гость:
CH2 - метиленовая группа
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