Каковы особенности питания лишайника?
Биология
Каковы особенности питания лишайника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По способу питания лишайники являются автогетеротрофами. От грибов лишайник взял гетеротрофное питание- т.е. грифы гриба доставляют минеральные соли и воду. А от водорослей-автотрофное питание,в процессе фотосинтеза клетки водорослей образуют и накапливают органические вещества.
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