Какую загадку можно составить из слов: горбатый, на, четырёх, столбиках и стоит

Русский язык
Какую загадку можно составить из слов: горбатый, на, четырёх, столбиках и стоит
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На четырех столбиках стоит горбатый... По другому никак, если только из этих слов
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