Казак тили озиндик жумыс 18 бет
Қазақ тiлi
Казак тили озиндик жумыс 18 бет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задания кайда, фотосын жбермесен саган калай комектесемиз?!
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