Кого й чому вважають засновником жанру байки?

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Кого й чому вважають засновником жанру байки?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
]Езоп-засновник жанру байки
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