Каждому он нужен но не каждый его испечет

Литература
Каждому он нужен но не каждый его испечет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не уверена, но, возможно, это хлеб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Загадки про клюкву а коми языке(где растет?,какого цвета?)
Ответить
Математика
1280000 : 100 * x = 29000
Ответить
Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150 км. Из города в зимовку выехали аэросани со скоростью 60км /ч. В это время на встречу им вышел лыжник со ск...
Ответить
Қазақ тiлi
"жеңсік "деген не ? "жеміс-адамға жеңсік" қандай мағынаны береді? осы сөздің жұрнағын мен жалғауын кқрсетіңізші
Ответить
Алгебра
Построить график у=-2/х
Ответить