Каждому он нужен но не каждый его испечет
Литература
Каждому он нужен но не каждый его испечет
Ответ(ы):
Гость:
Не уверена, но, возможно, это хлеб.
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