Загадки про клюкву а коми языке(где растет?,какого цвета?)

Гость: Гость:

Я красна, я кисла, На болоте я росла, Дозревала под снежком, Ну-ка, кто со мной знаком? (Ответ: Клюква) Дозревала под снежком, Ну-ка, кто со мной знаком? (ответ клюква) Что за бусинка вот тут На стебле повисла? Глянешь – слюнки потекут, А раскусишь – кисло! (Ответ: Клюква) Как в сахарной пудре, В мелком снегу Найти тебя в тундре Не сразу смогу. Любишь понежиться, Выждать свой срок… Прыгай, подснежница, В мой туесок. (Клюква)