Каждый угол выпуклого многоугольника равен 135*.Найдите число сторон этого многоугольника.
Геометрия
Каждый угол выпуклого многоугольника равен 135*.Найдите число сторон этого многоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180-135=45 - внешний угол 360:45=8 Ответ. 8 сторон
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