Красная Шапочка приготовила на бабушкин д.рождения 26 пирожков с повидлом , пироженное с кремом , которых было на 15 больше , чем пирожков и ватрушек с сыром . Причем пироженных было на 14 меньше , чем ватрушек. Сколько всего п...

Математика

Красная Шапочка приготовила на бабушкин д.рождения 26 пирожков с повидлом , пироженное с кремом , которых было на 15 больше , чем пирожков и ватрушек с сыром . Причем пироженных было на 14 меньше , чем ватрушек. Сколько всего пирожков , пироженных и ватрушек приготовила Красная Шапочка ?

Автор: Гость