Красная Шапочка приготовила на бабушкин д.рождения 26 пирожков с повидлом , пироженное с кремом , которых было на 15 больше , чем пирожков и ватрушек с сыром . Причем пироженных было на 14 меньше , чем ватрушек. Сколько всего п...
Математика
Красная Шапочка приготовила на бабушкин д.рождения 26 пирожков с повидлом , пироженное с кремом , которых было на 15 больше , чем пирожков и ватрушек с сыром . Причем пироженных было на 14 меньше , чем ватрушек. Сколько всего пирожков , пироженных и ватрушек приготовила Красная Шапочка ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26+15=41пирожные 41+14=55ватрушек 26+41+55=122всего
Гость:
1)26+15=41 пирожное с кремом. 2)41+14=55 ватрушек с сыром. 3)26+41+55=122 -всего приготовила.
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